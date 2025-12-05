KAC mit Sieg im Schlager gegen Salzburg Leader!

Caps nach „schwarzen Wochen“ mit klarem Sieg

Die Capitals waren als schwächstes Team der zehn Runden davor in das Duell mit Südtirol gegangen, überraschten dann aber wohl selbst den einen oder anderen der mehr als 4.000 in die Halle gekommenen Fans. Jeremy Gregoire traf doppelt (26., 41.), die weiteren Tore steuerten Christof Kromp (13.) und Randy Gazzola (15.) bei. Das Ehrentor gelang den Gästen erst in der 54. Minute. Die Wiener rückten damit bis auf drei Punkte an die Top-Ten heran. Vor dem Match hatten sie die Verpflichtung des Kanadiers Scott Kosmatchuk bekanntgegeben, ehemals Stürmer bei VSV und Salzburg.