Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eishockey-Liga

KAC mit Sieg im Schlager gegen Salzburg Leader!

Eishockey
05.12.2025 22:47
Der Jubel der KAC-Cracks
Der Jubel der KAC-Cracks(Bild: GEPA)

Eishockey-Rekordmeister KAC hat am Freitag mit einem 2:1-Sieg in Salzburg in der ICE Hockey League vor den spielfreien Graz 99ers die Tabellenführung übernommen!

0 Kommentare

Die Vienna Capitals feierten gegen HCB Südtirol einen 4:1-Heimerfolg, die Black Wings Linz unterlagen auf eigenem Eis den Pioneers Vorarlberg 3:5. Der VSV verlor bei Olimpija Ljubljana 3:6, Ferencvaros Budapest gegen Pustertal Wölfe endete 7:3. Die 27. Runde wird am Samstag mit Innsbruck gegen Fehervar abgeschlossen.

Sieben Matches en suite hatte der KAC gegen die Salzburger verloren, darunter die vier Final-Partien der vergangenen Saison. Auch diesmal gerieten die Kärntner in Rückstand, Florian Baltram traf für die Heimischen bereits in der 3. Minute. Doch schon in der 9. Minute glich Mario Kempe im Powerplay aus, der Siegestreffer gelang Matthew Fraser in der 36. Minute. Während der KAC nun an der Spitze einen Punkt Vorsprung auf die Grazer hat, sind die Salzburger mit 15 Zählern Rückstand nur noch auf Position acht zu finden.

Caps nach „schwarzen Wochen“ mit klarem Sieg
Die Capitals waren als schwächstes Team der zehn Runden davor in das Duell mit Südtirol gegangen, überraschten dann aber wohl selbst den einen oder anderen der mehr als 4.000 in die Halle gekommenen Fans. Jeremy Gregoire traf doppelt (26., 41.), die weiteren Tore steuerten Christof Kromp (13.) und Randy Gazzola (15.) bei. Das Ehrentor gelang den Gästen erst in der 54. Minute. Die Wiener rückten damit bis auf drei Punkte an die Top-Ten heran. Vor dem Match hatten sie die Verpflichtung des Kanadiers Scott Kosmatchuk bekanntgegeben, ehemals Stürmer bei VSV und Salzburg.

Erwähnten zehnten Rang nehmen die Black Wings Linz ein. Kevin Macierzynski und Collin Adams trafen für die Pioneers je zweimal. Die Vorarlberger hatten nur eines ihrer vorherigen sieben Spiele gewonnen, trotz des Erfolgs zieren sie aber unverändert das Tabellenende. Dass es weiter hinaufgeht, dazu sollen neu verpflichtet Roberts Burkarts offensiv und Michael Kernberger defensiv sorgen. Letzterer stellte sich gleich mit dem fünften Pioneers-Tor ein. Der VSV ging in Laibach im mit 0:4 verlorenen Mitteldrittel unter. Die Slowenen überholten Pustertal und sind nun Dritter.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.032 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.442 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.115 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Eishockey
Eishockey-Liga
KAC mit Sieg im Schlager gegen Salzburg Leader!
Rossi fehlte bei Wild
Detroit und Minnesota verlieren in der NHL
99ers-Boss Jerich:
„Sind jetzt genau dort, wo wir immer hinwollten“
KAC zur Halbzeit top
Mit neuem Spielstil erreichte Dahm den Meilenstein
Krone Plus Logo
Kärntens Kandidaten
Wunderheilung! Sintschnig bereit für die U20-WM

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf