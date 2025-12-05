Indien: Unterstützung für Russland ungebrochen

Und seit Russland wegen des Krieges sein Rohöl günstiger abgibt, hat Indien die Einfuhr von zwei Prozent auf etwa 50 Prozent des Gesamtbedarfs erhöht. Das Handelsvolumen beider Staaten soll bis 2030 auf 100 Milliarden Dollar steigen.

Dennoch betont Ministerpräsident Modi in Bezug auf den Krieg in der Ukraine: „Wir sind nicht neutral. Wir unterstützen jede Bemühung um Frieden.“