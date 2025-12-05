Vorteilswelt
Putin zu Besuch

Indien: Unterstützung für Russland ungebrochen

Außenpolitik
05.12.2025 22:19
Indiens Präsidentin Murmu und Premier Modi empfingen den russischen Kriegsherrn Putin betont ...
Indiens Präsidentin Murmu und Premier Modi empfingen den russischen Kriegsherrn Putin betont freundschaftlich.

Wladimir Putin zu Gast in Indien: Das bevölkerungsreichste Land der Welt rollt dem Kriegsherrn aus Moskau demonstrativ den roten Teppich aus.

Wladimir Putin, der Kriegsherr aus dem Kreml, konnte sich ein schiefes Grinsen nicht verkneifen angesichts des kaum zu überbietenden Pomps während der militärischen Ehren, mit denen er von Präsidentin Droupadi Murmu und dem (politisch viel wichtigeren) Premier Narendra Modi in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi empfangen worden ist: Fanfaren, Trommelwirbel, berittene Garden, Hunderte Meter an roten Teppichen – die Inder ließen wirklich nichts aus. Alleine die Empfangszeremonie zu Beginn des dreitägigen Staatsbesuchs dauerte fast 15 Minuten.

Alles andere als isoliert
Deutlicher hätte Putin nicht demonstrieren können, dass er alles andere als isoliert ist. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt, gemeinsam mit China, das die Russen ebenfalls in ihrem Krieg gegen die Ukraine unterstützt, stellen die beiden Staaten rund 35 Prozent der Weltbevölkerung. Das kann man nicht einfach so abtun.

Putins Limousine wurde von einer indischen Reitergarde eskortiert.
Putins Limousine wurde von einer indischen Reitergarde eskortiert.

Indien und Russland sind traditionell militärisch eng miteinander verbunden. Rund 40 Prozent der Waffen, die Indien hat, stammen aus russischer Produktion. Wie potent die russische Rüstungsindustrie trotz des Krieges ist, zeigt sich auch daran, dass Moskau die Produktion an T-90-Panzern bis 2028 um 80 Prozent erhöhen möchte.

Und seit Russland wegen des Krieges sein Rohöl günstiger abgibt, hat Indien die Einfuhr von zwei Prozent auf etwa 50 Prozent des Gesamtbedarfs erhöht. Das Handelsvolumen beider Staaten soll bis 2030 auf 100 Milliarden Dollar steigen.

Dennoch betont Ministerpräsident Modi in Bezug auf den Krieg in der Ukraine: „Wir sind nicht neutral. Wir unterstützen jede Bemühung um Frieden.“

Porträt von Christian Hauenstein
Christian Hauenstein
