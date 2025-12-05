Ukraine und USA sprechen wieder über Friedensplan

Witkoff und Kushner hatten am Dienstag in Moskau Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen und ihm die US-Vorschläge für ein Ende des Kriegs in der Ukraine vorgestellt. Am Donnerstag erstatteten sie dann der ukrainischen Delegation Bericht. Der Kreml sei nicht mit allen Punkten einverstanden, sagte Putin. „Es ist keine leichte Aufgabe zu erreichen, dass zwei Konfliktparteien einen Konsens finden“, gestand er aber ein. Russland wolle etwa nicht in die Siebenergruppe großer Industrienationen (G7) zurückkehren, sagte er. Russland war 1998 aufgenommen und nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim wieder ausgeschlossen worden.