Beaver Creek: Herren-Super-G ab 19.15 Uhr LIVE

Der Super-G der Herren in Beaver Creek steht auf dem Programm. Wir berichten live ab 19.15 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Die österreichischen Speedpiloten wollen nach der nicht perfekt gelungenen Abfahrt von Beaver Creek am Freitag (19.15 Uhr) im Super-G zurückschlagen. Das Rennen wurde aufgrund der günstigeren Wetterprognose um einen Tag vorverlegt. Im ersten Super-G der Weltcupsaison in Copper Mountain glänzte die ÖSV-Truppe mit den Rängen zwei bis vier hinter Marco Odermatt. Der Schweizer ist nach seinem Abfahrtsauftakttriumph auf der Raubvogelpiste aber mehr denn je der Favorit.
„Hoffentlich können wir ein Schäuferl drauflegen“
Vincent Kriechmayr fehlte in der Abfahrt an der fünften Stelle nicht viel auf den nächsten Podestplatz, in der Vorwoche war er im Super-G von Copper Mountain nur hauchdünn von Superstar Odermatt geschlagen worden. „Im Super-G kann die Welt schon wieder anders ausschauen, aber wir müssen uns auch beweisen und das Beste zeigen. Wie man sieht, wenn er normal tut, ist er schwer zu biegen“, sagte Kriechmayr. Der Oberösterreicher erwartet einen technisch anspruchsvollen Super-G auf einer sich besser entwickelnden Piste. „Hoffentlich können wir ein Schäuferl drauflegen“, betonte der Routinier, der in den USA von seinen Geschwistern angefeuert wird. „Ich bin auch ohne meine Familie sehr motiviert, aber ich freue mich, dass sie daran teilhaben können.“
Der in der Abfahrt zu Rang sieben gerauschte Stefan Eichberger ist laut Kriechmayr demnächst für einen Podestplatz fällig. Der 25-jährige Steirer will im Super-G nicht viel anders machen und baut auf die Teamstärke. „Der Speed passt, wir sind in der ganzen Mannschaft gut aufgestellt.“ RTL-Weltmeister Haaser hat in den Speed-Disziplinen Lunte gerochen und will nach Rang zwei in Copper nachlegen. „Der Super-G geht mir einfach leichter von der Hand und macht mir brutal Spaß“, so der Tiroler. ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer setzt auf das große Selbstvertrauen nach dem starken Auftakt-Super-G. „Das war sehr positiv, wir sind eine starke Mannschaft, ich bin da sehr guter Dinge.“
