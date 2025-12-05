Beaver Creek: Herren-Super-G ab 19.15 Uhr LIVE

„Hoffentlich können wir ein Schäuferl drauflegen“

Vincent Kriechmayr fehlte in der Abfahrt an der fünften Stelle nicht viel auf den nächsten Podestplatz, in der Vorwoche war er im Super-G von Copper Mountain nur hauchdünn von Superstar Odermatt geschlagen worden. „Im Super-G kann die Welt schon wieder anders ausschauen, aber wir müssen uns auch beweisen und das Beste zeigen. Wie man sieht, wenn er normal tut, ist er schwer zu biegen“, sagte Kriechmayr. Der Oberösterreicher erwartet einen technisch anspruchsvollen Super-G auf einer sich besser entwickelnden Piste. „Hoffentlich können wir ein Schäuferl drauflegen“, betonte der Routinier, der in den USA von seinen Geschwistern angefeuert wird. „Ich bin auch ohne meine Familie sehr motiviert, aber ich freue mich, dass sie daran teilhaben können.“