Trump will Fußball & American Football umbenennen!

„Wir müssen einen anderen Namen für die NFL finden!“

„Wir haben ein kleines Problem mit einer anderen Sache, die Fußball genannt wird – aber wenn man darüber nachdenkt, sollte es nicht wirklich Fußball heißen, da gibt es keine Frage“, sagte der US-Präsident zu American Football weiter. „Wir müssen einen anderen Namen für die NFL finden.“ Einen Vorschlag machte Trump nicht.