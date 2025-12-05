Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Football statt Soccer

Trump will Fußball & American Football umbenennen!

Fußball International
05.12.2025 22:27
Noch wird mit dem Ding, das US-Präsident Donald Trump hier in Händen hält, American Football ...
Noch wird mit dem Ding, das US-Präsident Donald Trump hier in Händen hält, American Football gespielt – wie lange noch?(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/WIN MCNAMEE)

US-Präsident Donald Trump will Fußball und American Football umbenennen!

0 Kommentare

Es habe „wirklich keinen Sinn“, dass Fußball im Englischen „soccer“ heiße, während die Sportart der National Football League (NFL) in den USA „football“ genannt werde, sagte Trump am Freitag in Washington bei der FIFA-Gruppenauslosung für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Er spielte darauf an, dass beim American Football überwiegend die Hände den Ball berühren.

Lesen Sie auch:
Donald Trump ist der erste FIFA-Friedenspreisträger.
WM-Farce um Trump
ORF-Experte ärgert sich: „Um was geht es hier?“
05.12.2025

„Wir müssen einen anderen Namen für die NFL finden!“
„Wir haben ein kleines Problem mit einer anderen Sache, die Fußball genannt wird – aber wenn man darüber nachdenkt, sollte es nicht wirklich Fußball heißen, da gibt es keine Frage“, sagte der US-Präsident zu American Football weiter. „Wir müssen einen anderen Namen für die NFL finden.“ Einen Vorschlag machte Trump nicht.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi wartet also auf Marko Arnautovic und Co.
In WM-Gruppe J
ÖFB-Team gegen Messi! Auftakt gegen WM-Debütanten
05.12.2025

Trump hatte bereits im Sommer über eine offizielle Umbenennung der beiden Sportarten in den USA nachgedacht. Er sagte sogar, er könne dazu ein Dekret unterzeichnen. Dies geschah bisher nicht.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.032 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.442 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.115 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Fußball International
Gegen Mönchengladbach
Talfahrt geht weiter! Nächste Pleite für Mainz
Heftige Kritik an Show
Trump bei Auslosung? „Wie Baby bei einer Taufe!“
Football statt Soccer
Trump will Fußball & American Football umbenennen!
Reaktion auf Auslosung
Rangnick verrät: „Haben schon Infos eingeholt …“
Das sagt die Legende
Herzog über WM-Gruppe: „Es gibt nichts Schöneres!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf