Rangnick verrät: „Haben schon Infos eingeholt …“

Aber auch die weiteren Gruppengegner sind spannend. „Wir haben mit Algerien eine Mannschaft, die sicher Qualität hat, die guten Fußball spielt und offensiv mit Mahrez viel Qualität hat. Jordanien kennen wir sicher am wenigsten, da rechnen wir uns sicher was aus.“ Doch die Devise ist klar: „Ich glaube, dass die Gruppe für uns machbar ist. Wir müssen auf Topniveau performen und freuen uns extrem, wenn es losgeht.“