Zu viel Alkohol: Sturzorgie nach Retro-Radrennen

Dem 46-jährigen Angeklagten, ansonsten ein regelrechter Musterbürger, ist die Sache sichtlich unangenehm. In der Verhandlung erinnert er sich an das Retro-Radrennen, das im vergangenen Juli im Vorarlberger Unterland über die Bühne gegangen war: „Ich war noch nie bei so einem Rennen dabei gewesen. Das alte Rennrad hatte ich erst eine Woche davor gekauft.“