SPÖ-Parteivorstand ist für Anerkennung Palästinas

Österreichs Regierung erkennt einen Staat Palästina bisher nicht an. „Sobald es einen Prozess hin zur (palästinensischen) Staatlichkeit gibt, wo ich auch weiß, was ich anerkenne, ist Österreich bereit, auch anzuerkennen“, sagte Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) Anfang November. Weltweit haben bisher etwa 81 Prozent der Staaten Palästina anerkannt, darunter China, Russland, Frankreich und Großbritannien. Neben Österreich erkennen unter anderem auch Deutschland, Italien, Japan und die USA Palästina nicht an.