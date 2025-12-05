Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU zeigt Zähne

Millionenstrafe für Elon Musks Online-Plattform X

Wirtschaft
05.12.2025 13:55

Die EU greift durch: Sie verhängt eine Millionenstrafe gegen die Online-Plattform X von Elon Musk. Das US-Unternehmen muss nun wegen mangelnder Transparenz 120 Millionen Euro zahlen, heißt es von der EU-Kommission.

0 Kommentare

Die hohe Strafe muss X unter anderem wegen des weißen Verifizierungshakens zahlen – darin sieht die EU eine irreführende Authentifizierung von Nutzerkonten. Außerdem wirft die Kommission dem US-Unternehmen vor, Werbung nicht transparent zu dokumentieren und Forschern Daten vorzuenthalten. Die EU-Kommission beruft sich dabei auf das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act).

Strafe „wegen Müll“
Die Entscheidung könnte die Beziehung zu den USA empfindlich belasten. US-Vizepräsident JD Vance schrieb – natürlich auf X – , dass die EU die Meinungsfreiheit unterstützen und nicht US-Unternehmen „wegen Müll“ angreifen solle. Dass auch der Präsident selbst alles andere als begeistert von den europäischen Gesetzen zu dem Thema ist, ist schon länger bekannt. Er hatte sie in der Vergangenheit als wettbewerbsfeindlich betitelt. 

Der „blaue Haken“

  • Als X noch Twitter hieß, wurden die weißen Häkchen auf blauem Untergrund (die „blauen Haken“) zur Verifizierung nach einer Prüfung durch das Unternehmen an Prominente, Politiker und Personen des öffentlichen Lebens vergeben.
  • Musk führte im Herbst 2022 ein, dass alle zahlenden Abo-Kunden Häkchen bekommen – wobei die Symbole genauso aussehen wie früher.
  • Inzwischen heißt es auf der Webseite, dass neben einem Abo auch ein Benutzername und ein Profilfoto erforderlich seien. 
  • Es wurden goldene Häkchen-Symbole für Unternehmen und silberne für Behörden und Regierungsorganisationen eingeführt.
Tech-Milliardär Elon Musk
Tech-Milliardär Elon Musk(Bild: AFP/ALAIN JOCARD)

Mit Spannung wird nun erwartet, wie Musk auf die Strafe reagiert. Als die EU-Kommission im Juli 2024 ihre vorläufigen Ergebnisse in dem Fall präsentierte, reagierte er bei X mit Ironie: „Woher wissen wir, dass Sie echt sind?“, fragte er auf einen Post des damals zuständigen EU-Kommissar Thierry Breton hin.

Könnte vor Gericht landen
Abgesehen von Musks öffentlicher Reaktion könnte es sein, dass X gegen die Entscheidung rechtlich vorgehen wird und der Fall letztendlich vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) landen könnte. Für die EU-Beamten ist dabei klar: Der erste DSA-Fall, der eine Strafe nach sich zieht, dürfe nicht vor Gericht verloren werden. Der Imageschaden wäre groß, hieß es in Brüssel. Zunächst hat das US-Unternehmen nun 60 Werktage Zeit, Anpassungen anzukündigen.

Lesen Sie auch:
Der Kurzbotschaftendienst X (vormals Twitter) gehört zum Firmenimperium des Tech-Moguls Elon ...
Mehrere Verfahren
Musk gewährt EU Einblick in den X-Algorithmus
17.02.2025
Droht Geldstrafe
Musks X verstößt laut Kommission gegen EU-Recht
12.07.2024

EU: Strafhöhe angemessen
120 Millionen Euro sind ohne Frage eine hohe Geldsumme, doch im vergangenen Jahr soll die Online-Plattform vor Steuern umgerechnet knapp eine Milliarde Euro Gewinn gemacht haben, wie die britische Zeitung „Financial Times“ berichtete. Der Umsatz von X habe bei der Berechnung der Strafhöhe keine Rolle gespielt, erklärte ein EU-Beamter. Doch die EU findet 120 Millionen Euro angemessen, diese stünden im Verhältnis zu den Verstößen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.003 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.433 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.100 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Wirtschaft
EU zeigt Zähne
Millionenstrafe für Elon Musks Online-Plattform X
18 Millionen Minus
Großpleite: Bauträger schlittert in Konkurs
Insolvenz jetzt fix:
Tankstellenbetreiber hat 190 Mio. Euro Schulden
„Krone“-Kommentar
Auto-Pickerl statt Verfassungsreform
Krone Plus Logo
Packerl-Flut im Advent
Alle Jahre wieder: Stille Nacht, (h)eilige Fracht!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf