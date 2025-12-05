Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So geht‘s jetzt weiter

ESC: ORF-Chef will Ausstiegsländer umstimmen

Medien
05.12.2025 22:28
Das Motto „United by Music“ scheint sich nicht gut gehalten zu haben – ORF-Chef Weißmann will ...
Das Motto „United by Music“ scheint sich nicht gut gehalten zu haben – ORF-Chef Weißmann will bei den „Nein danke“-Ländern gegensteuern.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Österreichs Song Contest in der Krise: Nachdem Israels Teilnahme angenommen wurde, verließen vier Nationen den Bewerb. Finanziell sei es kein Beinbruch, doch ORF-Chef Roland Weißmann will Überzeugungsarbeit leisten.

0 Kommentare

Ein Beben ging durch die Song-Contest-Welt, als nach der Bestätigung der Teilnahme von Israel beim Bewerb kommendes Jahr in Wien sich gleich mehrere Länder, wie berichtet, aus Protest zurückgezogen haben.

Obwohl neben Irland, Slowenien und den Niederlanden mit Spanien auch eines der sogenannten „Big Five“-Länder beim Song Contest 2026 wegfällt – und damit auch dessen Beitrag von knapp 335.000 Euro –, kann laut ORF-Generaldirektor Roland Weißmann von einer zusätzlichen finanziellen Belastung keine Rede sein. Denn die endgültige Anzahl der Länder habe keinen Einfluss auf das geplante Produktionsbudget oder den Beitrag, den die Rundfunkunion EBU an den ORF zahlen wird.

Roland Weißmann nach der entscheidenden Sitzung – er will nun Überzeugungsarbeit leisten.
Roland Weißmann nach der entscheidenden Sitzung – er will nun Überzeugungsarbeit leisten.(Bild: AFP/FABRICE COFFRINI)

„Joker Kanada“
Außerdem würden mindestens drei Länder (Rumänien, Bulgarien, Moldawien) nach Pausen zum Bewerb zurückkehren und ihrerseits wieder neue Beiträge einbringen. Als „Joker“ gilt Kanada, das erstmals Interesse an einer Teilnahme bekundet hatte. Man will verhandeln. Auch Kasachstan soll die Fühler ausstrecken, was aber wohl eine weniger wahrscheinliche Variante ist.

Am Freitagnachmittag konnte man im ORF zumindest aufatmen, was einen weiteren Wackelkandidaten anging: Belgien entschied sich nach Bedenkzeit doch noch für ein Antreten in Wien. Island wiederum will sich bis kommenden Mittwoch festlegen.

(Bild: Krone KREATIV/AP/Martin Meissner)

Apropos festlegen: Der Stichtag für die Anmeldung beim ESC ist am 10. Dezember. Das heißt, dass Rückzieher der jetzigen „Nein danke“-Kandidaten noch bis dahin möglich sind. Da will Weißmann einhaken und das eine oder andere Ausstiegsland vielleicht doch noch umstimmen. Die endgültige Teilnehmerliste wird von der EBU vor Weihnachten veröffentlicht.

Keine unpolitische Veranstaltung
Auch wenn der ORF sich betont unaufgeregt zeigt, rumort es hinter den Kulissen weiter. Schließlich wünschte sich auch die Gewerkschaft der italienischen TV-Anstalt RAI am Freitag in einer Aussendung den Boykott. Frankreich und Deutschland stehen dagegen fest hinter Israels Teilnahme und damit auch hinter Österreich, das dies immer befürwortet hat.

Lesen Sie auch:
Die Ukraine landete beim diesjährigen Song Contest mit der Band Ziferblat und dem Song „Bird of ...
Song Contest in Krise
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
05.12.2025
Bereits erste Absagen
Israel darf am Song Contest in Wien teilnehmen!
04.12.2025
Uneinigkeit im Vorfeld
Showdown über die Teilnahme Israels beim ESC
04.12.2025

Einen unpolitischen Song Contest, wie es sich die Veranstalter wünschen, wird es aber nach den aktuellen Vorkommnissen auch 2026 nicht geben. Das Motto „United by Music“ hat sich nicht gut gehalten.

Porträt von Jasmin Gaderer
Jasmin Gaderer
Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.032 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.442 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.115 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Medien
So geht‘s jetzt weiter
ESC: ORF-Chef will Ausstiegsländer umstimmen
Alle 195 Partien
Liga lässt Spiele ab 2026 von Uppercut produzieren
Für 83 Mrd. Dollar
Jetzt fix: Netflix übernimmt Warner Bros. und HBO
Krone Plus Logo
Er sieht und hört zu
Samsung-Vision: Der TV der Zukunft ist KI-Dystopie
Song Contest in Krise
Nicht nur Israel: Weiterer Ausschluss gefordert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf