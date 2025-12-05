ESC: ORF-Chef will Ausstiegsländer umstimmen

Obwohl neben Irland, Slowenien und den Niederlanden mit Spanien auch eines der sogenannten „Big Five“-Länder beim Song Contest 2026 wegfällt – und damit auch dessen Beitrag von knapp 335.000 Euro –, kann laut ORF-Generaldirektor Roland Weißmann von einer zusätzlichen finanziellen Belastung keine Rede sein. Denn die endgültige Anzahl der Länder habe keinen Einfluss auf das geplante Produktionsbudget oder den Beitrag, den die Rundfunkunion EBU an den ORF zahlen wird.