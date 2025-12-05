Parkplätze teurer als Tickets, Landebahn zu kurz

Nach der Auslosung rücken die Tickets für die WM in den Fokus – in den ersten beiden Verkaufsphasen haben Fans fast zwei Millionen Karten gekauft. Die größte Nachfrage gab es in den drei Gastgeberländern, gefolgt von England, Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Argentinien und Frankreich. Die dritte Phase dauert von 11. Dezember bis 13. Jänner – Fans können sich auf einzelne, feststehende Spiele bewerben.