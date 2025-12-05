Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Countdown zur WM

Parkplätze teurer als Tickets, Landebahn zu kurz

Fußball International
05.12.2025 15:00
Immer mehr junge Fans interessieren sich in den USA für Fußball.
Immer mehr junge Fans interessieren sich in den USA für Fußball.(Bild: EPA/GINO DOMENICO)

Nach der Auslosung geht die Schlacht um WM-Tickets in die nächste Runde, die Nachfrage ist riesig. Insgesamt spült das Fußball-Spektakel bis zu 40 Milliarden Dollar in die Haushaltsbudgets der drei Gastgeber, auf die bis zum Anpfiff noch teils kuriose Herausforderungen warten ...

0 Kommentare

Nach der Auslosung rücken die Tickets für die WM in den Fokus – in den ersten beiden Verkaufsphasen haben Fans fast zwei Millionen Karten gekauft. Die größte Nachfrage gab es in den drei Gastgeberländern, gefolgt von England, Deutschland, Brasilien, Kolumbien, Spanien, Argentinien und Frankreich. Die dritte Phase dauert von 11. Dezember bis 13. Jänner – Fans können sich auf einzelne, feststehende Spiele bewerben.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Philipp Scheichl
Philipp Scheichl
Porträt von Florian Gröger
Florian Gröger
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.005 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.434 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.101 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Fußball International
Krone Plus Logo
Countdown zur WM
Parkplätze teurer als Tickets, Landebahn zu kurz
Krone Plus Logo
Vor WM-Auslosung 1998
Ein kleines „Kickerl“ mit den besten der Welt
Schiri-Chef ist dafür
Kommt Videobeweis bei Ecken und Gelb-Roten Karten?
Ab 17 Uhr LIVE
WM 2026: Die „Krone“-Auslosungsparty im Stream
Adventkalender
5. Dezember: Liverpool Sweatshirt zu gewinnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf