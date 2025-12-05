Tankstellen-Insolvenz: So trifft es die Steiermark

OSZE arbeitet weiter ohne beschlossenes Budget
Der Linzer Tankstellenbetreiber Stiglechner musste Insolvenz anmelden, auch über 30 steirische Standorte sind betroffen. Wie sich Tankstellen neu aufstellen können und womit sich noch Geld verdienen lässt, erklären die Experten Jürgen Roth und Oliver Käfer.
Am Donnerstag wurde die Groß-Pleite des Tankstellenbetreibers Stiglechner bekannt. Verhandlungen mit Investoren waren gescheitert, das Familienunternehmen musste Insolvenz anmelden. Mit weitreichenden Folgen: 573 Mitarbeiter müssen um ihre Jobs bangen, 140 Standorte sind betroffen – darunter zig in der Steiermark (siehe unten).
