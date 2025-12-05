Tankstellen-Insolvenz: So trifft es die Steiermark

Am Donnerstag wurde die Groß-Pleite des Tankstellenbetreibers Stiglechner bekannt. Verhandlungen mit Investoren waren gescheitert, das Familienunternehmen musste Insolvenz anmelden. Mit weitreichenden Folgen: 573 Mitarbeiter müssen um ihre Jobs bangen, 140 Standorte sind betroffen – darunter zig in der Steiermark (siehe unten).