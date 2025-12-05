Fake-Polizist rief an
Hamburg: 80-Jährige stirbt nach Telefonbetrug
In Hamburg klauten Trickbetrüger einer 80-jährigen Frau nicht nur ihren Schmuck, die Dame verstarb auch noch kurz nach dem Vorfall. Wie die beiden Geschehnisse zusammenhängen, wird noch untersucht.
Nach einem Trickbetrug am Telefon ist eine 80-Jährige in der deutschen Stadt Hamburg gestorben. Laut Polizeiangaben vom Freitag erhielt die Frau am späten Donnerstagabend einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er sagte ihr, dass es mehrere Einbrüche in ihrer Umgebung gegeben habe. Sie sei in den Fokus der Einbrecher geraten und müsse ihre Wertsachen schützen, gaukelte der Mann ihr vor.
Frau legte Schmuck vor Haustür ab
Die Frau wurde angewiesen, ihren Schmuck vor der Tür des Mehrfamilienhauses zu deponieren, wo ein Polizist ihn abholen werde. Das tat sie auch, und ein Unbekannter nahm den Schmuck mit. Einen direkten Kontakt der Seniorin mit dem Abholer gab es nicht.
Frau verstarb in ihrer Wohnung
Später schilderte die Seniorin die Geschehnisse telefonisch ihrer Tochter, wobei sich ihr Gesundheitszustand derart verschlechterte, dass Rettungskräfte alarmiert wurden, die Wiederbelebungsmaßnahmen ergreifen mussten. Dennoch starb die Frau wenig später in ihrer Wohnung. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Todesursache auf und suchte Zeugen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.