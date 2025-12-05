Vorteilswelt
Fake-Polizist rief an

Hamburg: 80-Jährige stirbt nach Telefonbetrug

Deutschland
05.12.2025 15:00
In Hamburg nahm ein Telefonbetrug ein tragisches Ende. (Symbolbild)
In Hamburg nahm ein Telefonbetrug ein tragisches Ende. (Symbolbild)(Bild: www.peopleimages.com)

In Hamburg klauten Trickbetrüger einer 80-jährigen Frau nicht nur ihren Schmuck, die Dame verstarb auch noch kurz nach dem Vorfall. Wie die beiden Geschehnisse zusammenhängen, wird noch untersucht.

Nach einem Trickbetrug am Telefon ist eine 80-Jährige in der deutschen Stadt Hamburg gestorben. Laut Polizeiangaben vom Freitag erhielt die Frau am späten Donnerstagabend einen Anruf von einem Mann, der sich als Polizist ausgab. Er sagte ihr, dass es mehrere Einbrüche in ihrer Umgebung gegeben habe. Sie sei in den Fokus der Einbrecher geraten und müsse ihre Wertsachen schützen, gaukelte der Mann ihr vor.

Frau legte Schmuck vor Haustür ab
Die Frau wurde angewiesen, ihren Schmuck vor der Tür des Mehrfamilienhauses zu deponieren, wo ein Polizist ihn abholen werde. Das tat sie auch, und ein Unbekannter nahm den Schmuck mit. Einen direkten Kontakt der Seniorin mit dem Abholer gab es nicht.

Frau verstarb in ihrer Wohnung
Später schilderte die Seniorin die Geschehnisse telefonisch ihrer Tochter, wobei sich ihr Gesundheitszustand derart verschlechterte, dass Rettungskräfte alarmiert wurden, die Wiederbelebungsmaßnahmen ergreifen mussten. Dennoch starb die Frau wenig später in ihrer Wohnung. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Todesursache auf und suchte Zeugen.

