6:1 gegen KSV! Admira feiert höchsten Saisonsieg

Die Admira benötigte 23 Minuten, nach dem verdienten 1:0 durch einen Volley-Abschluss von Josef Weberbauer waren die Schleusen aber geöffnet. Alexander Schmidt (28.) war nach einer Standardsituation aus kurzer Distanz zur Stelle, Turgay Gemicibasi (31.) legte aus dem Hinterhalt zum Pausenstand nach. Nach Seitenwechsel ging es in der Tonart weiter. Marco Schabauer (48.) und Matteo Meisl (53.) nach einem Eckball und Marco Wagner (84.) bauten die Führung auf 6:0 aus.