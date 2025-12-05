Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

2. Liga – 16. Runde

6:1 gegen KSV! Admira feiert höchsten Saisonsieg

2. Liga
05.12.2025 21:07
Alexander Schmidt und seine Admiraner sind gegen den Kapfenberger SV unantastbar gewesen …
Alexander Schmidt und seine Admiraner sind gegen den Kapfenberger SV unantastbar gewesen …(Bild: GEPA)

Die Admira und der FAC haben im Rennen um die Top-Ränge in der 2. Liga Heimsiege angeschrieben! Die Südstädter siegten am Freitagabend gegen den Kapfenberger SV bei ihrem höchsten Saisonsieg deutlich 6:1 (3:0), die Floridsdorfer gewannen gegen Hertha Wels 3:1 (2:0). Die Admira übernahm damit zumindest für kurze Zeit die Tabellenspitze. Rapid II feierte mit einem 3:1 (2:0) gegen Schwarz-Weiß Bregenz ebenfalls einen Erfolg vor heimischer Kulisse.

0 Kommentare

Die Admira benötigte 23 Minuten, nach dem verdienten 1:0 durch einen Volley-Abschluss von Josef Weberbauer waren die Schleusen aber geöffnet. Alexander Schmidt (28.) war nach einer Standardsituation aus kurzer Distanz zur Stelle, Turgay Gemicibasi (31.) legte aus dem Hinterhalt zum Pausenstand nach. Nach Seitenwechsel ging es in der Tonart weiter. Marco Schabauer (48.) und Matteo Meisl (53.) nach einem Eckball und Marco Wagner (84.) bauten die Führung auf 6:0 aus.

Schwere Verletzung bei Kapfenberg-Youngster
Als die Partie beinahe abgepfiffen war, folgte für Kapfenberg noch ein mehr als bitterer Abschluss. Noah Knabl traf zwar in der 92. Minute zum 1:6, Admira-Keeper Jörg Siebenhandl traf den 17-Jährigen beim Abwehrversuch aber voll am Bein. Knabl wurde am Rasen behandelt und nach mehreren Minuten abtransportiert, eine schwere Verletzung ist zu befürchten.

Der FAC ging ebenfalls bereits in der ersten halben Stunde durch Lukas Gabbichler (18.) und Mirnes Becirovic (28.) 2:0 in Führung. Sebastian Malinowski verkürzte für die Gäste aus Wels keine Minute nach Start der zweiten Halbzeit, Evan Aisowieren stellte nach einer Stunde den Zwei-Tore-Vorsprung aber wieder her.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.029 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.442 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.114 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr 2. Liga
2. Liga – 16. Runde
6:1 gegen KSV! Admira feiert höchsten Saisonsieg
0:2 bei Rapids Fohlen
Das war ein herber Rückschlag für die Bregenzer
Direkte Konkurrenz
Können die Bregenzer jetzt bei Rapid II nachlegen?
Für das Nationalteam
Austria-Profi flog für Fingerabdruck um die Welt
Bei SW Bregenz
Klares Ziel sind jetzt die nächsten drei Punkte

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf