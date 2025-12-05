Gesucht! Wo ist Austria Klagenfurts Sportchef?

Führungslos. So läuft die Austria Klagenfurt derzeit herum. Nicht am Feld, wo Chefcoach Rolf Landerl mit Ersatzkapitän Marco Gantschnig das Zepter schwingt, Violett sportlich zuletzt mit dem Last-Minute-2:2 beim FC Liefering wieder ein kräftiges Lebenszeichen nach drei Niederlagen en suite von sich gab. Sondern operativ in der Führungsetage des Zweitligisten.