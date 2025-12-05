Arbeitet noch mit 88
Dieser Amerikaner wurde über Nacht zum Millionär
Ed Bambas ist 88 Jahre alt und arbeitet immer noch Vollzeit in einem Supermarkt in den USA. Als ihn ein Influencer in dem Shop anspricht, erzählt ihm der ehemalige Soldat unter Tränen seine berührende Geschichte.
Das Video des Influencers Samuel Weidenhofer geht gerade auf Social Media viral. In einem amerikanischen Supermarkt spricht er den 88-jährigen Ed Bambas auf seine Lebensgeschichte an – diese berührt Tausende Menschen online.
„Sie haben mir meine Pension genommen“
Ed habe 1966 als Soldat beim Militär gedient und daraufhin bis 1999 bei General Motors gearbeitet. Nach seinem Pensionsantritt konnte er jedoch nicht, wie erwartet, seinen verdienten Ruhestand genießen. Das Unternehmen musste 2009 Insolvenz anmelden. In der Folge wurden viele Leistungen und die Pensionen ehemaliger Mitarbeiter gekürzt oder gestrichen – so auch für Ed Bambas.
Tod seiner Frau erschütterte Ed
Zu seiner schlechten finanziellen Situation kam hinzu, dass seine Frau erkrankte und er sein Haus verkaufen musste. 2018 verstarb seine Frau schließlich. Seitdem versuche er sich, ein neues Leben aufzubauen. Um seine Rechnungen bezahlen zu können, arbeite der Mann in seinen Achtzigern noch acht Stunden an fünf Tagen pro Woche, erzählt er. Als ihn Samuel nach seinem größten Traum fragt, antwortet er: „Ich will nur ein bisschen das Leben leben, das ich mir gewünscht habe.“
Mann wurde über Nacht zum Millionär
Noch im Supermarkt gibt ihm der Influencer 340 Euro in bar. Doch nicht nur das: Der junge Mann startet einen Crowdfunding-Account, um die Pension des 88-Jährigen zu finanzieren. Mittlerweile wurden rund eineinhalb Millionen Euro für den Mann gespendet. Somit kann Ed endlich in Pension gehen.
