Dieser Amerikaner wurde über Nacht zum Millionär

Tod seiner Frau erschütterte Ed

Zu seiner schlechten finanziellen Situation kam hinzu, dass seine Frau erkrankte und er sein Haus verkaufen musste. 2018 verstarb seine Frau schließlich. Seitdem versuche er sich, ein neues Leben aufzubauen. Um seine Rechnungen bezahlen zu können, arbeite der Mann in seinen Achtzigern noch acht Stunden an fünf Tagen pro Woche, erzählt er. Als ihn Samuel nach seinem größten Traum fragt, antwortet er: „Ich will nur ein bisschen das Leben leben, das ich mir gewünscht habe.“