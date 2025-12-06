So viel kostet der Krieg

Bei den Verhandlungen um einen etwaigen Friedensvertrag im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die Europäer außen vor. Werden erst im Nachhinein eingeweiht, plustern sich dann ein wenig auf, ihre Stimme aber hat kein Gewicht. Weder für die USA noch für Russland. Politisch sind die Europäer also abgemeldet.