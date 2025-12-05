Liga lässt Spiele ab 2026 von Uppercut produzieren

Österreichs Fußball-Bundesliga hat das Produktionsunternehmen Uppercut ab der kommenden Saison exklusiv mit der Produktion aller 195 Saisonspiele im heimischen Oberhaus beauftragt!
Das gab die Liga am Freitag bekannt. Das in Wien und Klagenfurt ansässige Unternehmen stellt Live-Produktionen für österreichische und deutsche TV-Sender her und setzt seit der Saison 2022/23 im Auftrag von Sky auch mehrere Spiele der heimischen Bundesliga in Szene.
„Neuer Schritt in der heimischen Produktionslandschaft!“
Angestrebt werde eine langfristige Kooperation, teilte die Liga mit. „Beispielsweise ist die Umsetzung von Remote Produktionen ein erster neuer Schritt in der heimischen Produktionslandschaft, der durch die Errichtung eines ‘Broadcast-Centers‘ auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern im Herzen Wiens ermöglicht wird“, hieß es in einer Aussendung.
In der aktuellen Saison sind laut Auskunft der Liga neben Uppercut zwei weitere Unternehmen mit der Produktion des sogenannten Basissignals beauftragt. Vor der jüngsten Vergabe der TV-Rechte für die Spanne 2026/27 bis einschließlich 2029/30 an Sky hatte die Liga bereits mit dem Gedanken gespielt, die Produktion in eigene Hände zu nehmen. Diesbezüglich hat man mit der nun bekannt gegebenen Kooperation einen weiteren Schritt gesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.