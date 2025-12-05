Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Alle 195 Partien

Liga lässt Spiele ab 2026 von Uppercut produzieren

Bundesliga
05.12.2025 22:15
Die Bundesliga geht neue Wege
Die Bundesliga geht neue Wege(Bild: GEPA)

Österreichs Fußball-Bundesliga hat das Produktionsunternehmen Uppercut ab der kommenden Saison exklusiv mit der Produktion aller 195 Saisonspiele im heimischen Oberhaus beauftragt!

0 Kommentare

Das gab die Liga am Freitag bekannt. Das in Wien und Klagenfurt ansässige Unternehmen stellt Live-Produktionen für österreichische und deutsche TV-Sender her und setzt seit der Saison 2022/23 im Auftrag von Sky auch mehrere Spiele der heimischen Bundesliga in Szene.

„Neuer Schritt in der heimischen Produktionslandschaft!“
Angestrebt werde eine langfristige Kooperation, teilte die Liga mit. „Beispielsweise ist die Umsetzung von Remote Produktionen ein erster neuer Schritt in der heimischen Produktionslandschaft, der durch die Errichtung eines ‘Broadcast-Centers‘ auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern im Herzen Wiens ermöglicht wird“, hieß es in einer Aussendung.

In der aktuellen Saison sind laut Auskunft der Liga neben Uppercut zwei weitere Unternehmen mit der Produktion des sogenannten Basissignals beauftragt. Vor der jüngsten Vergabe der TV-Rechte für die Spanne 2026/27 bis einschließlich 2029/30 an Sky hatte die Liga bereits mit dem Gedanken gespielt, die Produktion in eigene Hände zu nehmen. Diesbezüglich hat man mit der nun bekannt gegebenen Kooperation einen weiteren Schritt gesetzt.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.029 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.442 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.114 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Bundesliga
Alle 195 Partien
Liga lässt Spiele ab 2026 von Uppercut produzieren
Ex-Edelzangler im Talk
Legende Bazina: „Hoffe sehr auf GAK-Sieg im Derby“
Meister in der Krise
Die Kritik wird lauter, Jürgen Säumel unter Druck
Rangnick-Empfehlung
Austria-Investoren wollen Zorn als Sportvorstand!
Urteil ist da
Sturm-Verteidiger Aiwu für zwei Spiele gesperrt!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf