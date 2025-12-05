Liga lässt Spiele ab 2026 von Uppercut produzieren

In der aktuellen Saison sind laut Auskunft der Liga neben Uppercut zwei weitere Unternehmen mit der Produktion des sogenannten Basissignals beauftragt. Vor der jüngsten Vergabe der TV-Rechte für die Spanne 2026/27 bis einschließlich 2029/30 an Sky hatte die Liga bereits mit dem Gedanken gespielt, die Produktion in eigene Hände zu nehmen. Diesbezüglich hat man mit der nun bekannt gegebenen Kooperation einen weiteren Schritt gesetzt.