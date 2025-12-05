Drei Podestplätze für Österreich zum Weltcup-Start

Im Mixed der Einsitzer gab es einen österreichischen Sieg durch Jonas Müller und Lisa Schulte, die sich vor den Deutschen Felix Loch/Julia Taubitz (+0,123 Sek.) und dem zweiten ÖRV-Duo Wolfgang Kindl und Hannah Prock (+0,528) durchsetzen. Im Doppelsitzer-Mixed gab es außerdem Platz zwei.