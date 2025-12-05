Drei Podestplätze für Österreich zum Weltcup-Start

Am Igls-Ersatzort Winterberg sind die Kunstbahnrodler am Freitag mit zwei Mixed-Bewerben in die Olympia-Saison gestartet.
Im Mixed der Einsitzer gab es einen österreichischen Sieg durch Jonas Müller und Lisa Schulte, die sich vor den Deutschen Felix Loch/Julia Taubitz (+0,123 Sek.) und dem zweiten ÖRV-Duo Wolfgang Kindl und Hannah Prock (+0,528) durchsetzen. Im Doppelsitzer-Mixed gab es außerdem Platz zwei.
Im Mixed-Wettbewerb der Doppelsitzer musste sich das österreichische Team mit Thomas Steu/Wolfgang Kindl und Selina Egle/Lara Kipp nur um 71 Tausendstel den siegreichen Deutschen mit Tobias Wendl/Tobias Arlt, Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal beugen.
Das zweite ÖRV-Team mit den Schlitten Yannick Müller/Armin Frauscher, Lina Riedl/Anna Lerch belegte Platz vier (+0,688 Sek.).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.