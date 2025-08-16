Sozialmärkte: Wenig Spenden, Sorge wegen Asylkarte

„Wir sind eine Sozialeinrichtung, kein Supermarkt“, erklärt Svjetlana Wisiak, Sprecherin der VinziWerke, das Prinzip der VinziMärkte. In diesen Sozialmärkten sind Waren für Bedürftige um maximal die Hälfte des ursprünglichen Preises erhältlich. Grundnahrungsmittel wie Brot, Butter und Milch, aber auch Hygieneartikel und Süßigkeiten werden in den Regalen angeboten.