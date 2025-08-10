Im Kopf des Bösen: „Zum Mörder kann jeder werden“

Er gilt als Popstar der Profiler, bahnt sich den Weg in die Köpfer der gefährlichsten Verbrecher der Welt. Thomas Müller gibt der „Krone“ seltene Einblick über das Böse in uns alle, Gedankenwelten jenseits unserer Vorstellungskraft, die Verantwortung von Eltern – und was einen berüchtigten US-Serienkiller als Einziges nervte. Ein Gespräch mit Grusel-Faktor im Weingarten.