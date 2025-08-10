Vorteilswelt
Gänsehaut mit Profiler

Im Kopf des Bösen: „Zum Mörder kann jeder werden“

Tirol
10.08.2025 10:00
Profiler Thomas Müller analysierte Prostituieren-Mörder Jack Unterweger (ganz li.), ...
Profiler Thomas Müller analysierte Prostituieren-Mörder Jack Unterweger (ganz li.), US--Serienkiller Jeffrey Dahmer gestand dem Tiroler, was ihn am meisten nervte.(Bild: Krone KREATIV/APA/Georges Schneider, Donaldson Collection, Martin Jöchl)

Er gilt als Popstar der Profiler, bahnt sich den Weg in die Köpfer der gefährlichsten Verbrecher der Welt. Thomas Müller gibt der „Krone“ seltene Einblick über das Böse in uns alle, Gedankenwelten jenseits unserer Vorstellungskraft, die Verantwortung von Eltern – und was einen berüchtigten US-Serienkiller als Einziges nervte. Ein Gespräch mit Grusel-Faktor im Weingarten.

0 Kommentare

Er wusste einst (fast) alles über Jahrhundert-Verbrecher und Briefbombenattentäter Franz Fuchs, bevor ihn die Polizei schnappen konnte. Er begutachtete den elffachen Prostituierten-Serienmörder Jack Unterweger. Und analysierte Josef Fritzl, der seine Tochter 24 Jahre in den Keller sperrte, vergewaltigte und sieben Kinder mit ihr zeugte ...

Über Privates spricht der zweifache Familienvater mit dem freundlichen Gesicht und den stechenden Augen nicht gerne – über seine Arbeit auch nicht oft. Wir treffen den 61-jährigen Kriminalpsychologen Thomas Müller („Den Begriff ,Profiling‘ mag ich eigentlich nicht“) im Weingarten von Wiens Paradewinzer Christ am Bisamberg am Rande von Wien. Ein Gespräch mit Gänsehaut-Momenten in schöner Umgebung.

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading
Tirol
