„Ex-Toys“ zu verkaufen: Recycling im Intimbereich

Gebraucht, getestet, geil? Zuletzt hat in Frankreich ein Shop eröffnet, der erotische Secondhand-Artikel verkauft – nicht online, sondern so richtig mit persönlichem Kontakt. Auch in Österreich ist Recycling im Intimbereich angekommen, zumindest in den entsprechenden Sparten. Wo es das sonst noch gibt, was rechtlich dazu gilt und wie das bei den Leuten ankommt? Wir wissen es!
Frankreich legt ja längst selbst Hand an – mit Sextoys aus zweiter Hand: Im „Love Stores“-Laden gibt es gebrauchte Vibratoren und Co., natürlich professionell gereinigt und zum deutlich reduzierten Preis im Vergleich zu Neuware. Einst hatten vor fünf Jahren Adèle Roy und ihre Mutter die Idee dazu: „In Hotels verwendet man ja auch gebrauchte Bettwäsche“, sagt Roy gegenüber der dpa. Nachsatz: „Und wir wissen, was Leute im Hotel alles so treiben.“
