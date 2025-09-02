„Ex-Toys“ zu verkaufen: Recycling im Intimbereich

Frankreich legt ja längst selbst Hand an – mit Sextoys aus zweiter Hand: Im „Love Stores“-Laden gibt es gebrauchte Vibratoren und Co., natürlich professionell gereinigt und zum deutlich reduzierten Preis im Vergleich zu Neuware. Einst hatten vor fünf Jahren Adèle Roy und ihre Mutter die Idee dazu: „In Hotels verwendet man ja auch gebrauchte Bettwäsche“, sagt Roy gegenüber der dpa. Nachsatz: „Und wir wissen, was Leute im Hotel alles so treiben.“