Anti-Aging-Trends: Zwischen Hoffnung und Hype

„Die Schmerzen sind es wert“, seufzte eine Bekannte kürzlich nach ihrem Termin beim Microneedling. „Das Ergebnis kann sich nach ein paar Wochen sehen lassen.“ Beim Prüfen meiner eigenen Fältchen, die sich langsam aber sicher immer deutlicher abzeichnen, kam ich später ins Grübeln. Muss man sich tatsächlich irgendwann „unters Messer legen“, wenn man sein junges Aussehen noch ein bisschen länger behalten möchte?