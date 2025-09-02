Vorteilswelt
Rennstall klopfte an

Überraschung um Mick: lukratives Angebot abgelehnt

Formel 1
02.09.2025 22:27
Mick Schumacher hat ein Angebot von Cadillac abgelehnt.
Mick Schumacher hat ein Angebot von Cadillac abgelehnt.(Bild: GEPA)

Mick Schumacher hat wohl ein lukratives Angebot vom Team Cadillac abgelehnt. Durchaus überraschend, denn offenbar hätte es ihm ermöglicht, seinem Traum von der Rückkehr in die Formel 1 ein Stück näherzukommen.

Laut „The Race“ hat Schumacher ein Angebot von Cadillac abgelehnt. Dieses hätte ihm einerseits ermöglicht, 2026 für Jota im V-Series.R an den Start zu gehen, aber auch Ersatzfahrer des Formel-1-Teams zu werden. Einer möglichen Rückkehr in die Königsklasse wäre der Deutsche so durchaus näher gekommen.

Ungewohnter Fehler
Schumacher rechnet ab: „Erste Klasse Volksschule!“
01.09.2025
Gefühl oder Erfolg?
Schumacher fordert: „Dann muss er ihn entlassen!“
13.08.2025

Andere Option attraktiver?
Zudem hätte sich das Angebot offenbar auch finanziell als durchaus lukrativ erwiesen. Doch der 26-Jährige hat wohl eine andere Option ausgemacht. Der Sohn von Formel-1-Legende Michel Schumacher soll nämlich eng mit McLaren in Kontakt stehen. 

Mit dem britischen Rennstall könnte Mick – nach einem Übergangsjahr – 2027 als Projektleader in das neue Team für die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) einsteigen. Und durch die Zusammenarbeit mit McLaren wäre die Tür für das Formel-1-Comeback auch nicht geschlossen ...

