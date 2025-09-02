Überraschung um Mick: lukratives Angebot abgelehnt

Laut „The Race“ hat Schumacher ein Angebot von Cadillac abgelehnt. Dieses hätte ihm einerseits ermöglicht, 2026 für Jota im V-Series.R an den Start zu gehen, aber auch Ersatzfahrer des Formel-1-Teams zu werden. Einer möglichen Rückkehr in die Königsklasse wäre der Deutsche so durchaus näher gekommen.