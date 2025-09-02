Überraschung um Mick: lukratives Angebot abgelehnt

Mick Schumacher hat wohl ein lukratives Angebot vom Team Cadillac abgelehnt. Durchaus überraschend, denn offenbar hätte es ihm ermöglicht, seinem Traum von der Rückkehr in die Formel 1 ein Stück näherzukommen.
Laut „The Race“ hat Schumacher ein Angebot von Cadillac abgelehnt. Dieses hätte ihm einerseits ermöglicht, 2026 für Jota im V-Series.R an den Start zu gehen, aber auch Ersatzfahrer des Formel-1-Teams zu werden. Einer möglichen Rückkehr in die Königsklasse wäre der Deutsche so durchaus näher gekommen.
Andere Option attraktiver?
Zudem hätte sich das Angebot offenbar auch finanziell als durchaus lukrativ erwiesen. Doch der 26-Jährige hat wohl eine andere Option ausgemacht. Der Sohn von Formel-1-Legende Michel Schumacher soll nämlich eng mit McLaren in Kontakt stehen.
Mit dem britischen Rennstall könnte Mick – nach einem Übergangsjahr – 2027 als Projektleader in das neue Team für die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) einsteigen. Und durch die Zusammenarbeit mit McLaren wäre die Tür für das Formel-1-Comeback auch nicht geschlossen ...
