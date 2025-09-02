Salzburg holt einen Offensivspieler von Bröndby

Seiner neuen Aufgabe in Salzburg blickt Bischoff mit Vorfreude entgegen: „Für einen jungen Spieler ist es eigentlich eine sehr einfache Entscheidung, hierher zu kommen, weil schon so viele tolle Fußballer hier waren und dann eine große Karriere gemacht haben“, wird Bischoff in einer Aussendung zitiert.