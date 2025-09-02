Vorteilswelt
Der Wechsel ist durch!

Salzburg holt einen Offensivspieler von Bröndby

Salzburg
02.09.2025 21:35
Er ist da! Clement Bischoff wechselt zu Red Bull Salzburg.
Er ist da! Clement Bischoff wechselt zu Red Bull Salzburg.(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Was die „Krone“ bereits berichtet hat, wurde am späten Dienstagabend offiziell. Clement Bischoff wechselt von Bröndby zu den Salzburgern. Der 19-jährige Offensivspieler unterschreibt bei den Bullen einen Vertrag bis Juni 2029.

55 Mal kam Bischoff bei den Dänen zum Einsatz, erzielte dabei drei Treffer. Nun soll er in Salzburg die Lücke, die durch die Abgänge von Dorgeles Nene (Fenerbahce) und Adam Daghim (leihweise zu Wolfsburg) entstanden ist, füllen. Der Youngster unterschrieb einen Vertrag bis 2029. 

Seiner neuen Aufgabe in Salzburg blickt Bischoff mit Vorfreude entgegen: „Für einen jungen Spieler ist es eigentlich eine sehr einfache Entscheidung, hierher zu kommen, weil schon so viele tolle Fußballer hier waren und dann eine große Karriere gemacht haben“, wird Bischoff in einer Aussendung zitiert.  

