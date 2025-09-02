US Open LIVE: Jiri Lehecka gegen Carlos Alcaraz
Hier im Ticker
Viertelfinale bei den US Open 2025: Jiri Lehecka trifft auf Carlos Alcaraz. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Alcaraz steht schon zum vierten Mal im US-Open-Viertelfinale und ist mit nur 22 Jahren nun der jüngste Mann in der offenen Profi-Ära, der schon 13 Major-Viertelfinale erreicht hat. Erstmals in seiner Karriere hat er dieses Jahr bei allen vier Grand-Slam-Turnieren zumindest in diese Phase geschafft. Im Kampf um das Halbfinale trifft der 22-jährige Tennis-Weltranglisten-Zweite auf den Tschechen Jiri Lehecka, der mit Adrian Mannarino ebenfalls einen Franzosen in vier Sätzen ausschaltete.
