„Eine Olympia-Medaille ist nicht alles im Leben“

„Krone:“ Janine, was machst du im Sommer abseits der Vorbereitung auf den Winter?

Janine Flock: Ich verbringe am liebsten Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Grillen, relaxen, lesen. Ich fahre gern an einen See, ich habe mir aus einem Hawaii-Urlaub ein aufblasbares Standup-Paddel mitgenommen.