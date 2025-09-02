„Eine Olympia-Medaille ist nicht alles im Leben“

Lokalmatadorin Jessica Pegula steht im Halbfinale
US Open
Die „Krone“ traf Skeleton-Königin Janine Flock zu Hause für ein großes Sommer-Interview. Die 36-jährige Tirolerin sprach über ihren großen Olympia-Traum, das Leben mit Material-Guru Matthias Guggenberger und ihre sportliche Zukunft.
„Krone:“ Janine, was machst du im Sommer abseits der Vorbereitung auf den Winter?
Janine Flock: Ich verbringe am liebsten Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden. Grillen, relaxen, lesen. Ich fahre gern an einen See, ich habe mir aus einem Hawaii-Urlaub ein aufblasbares Standup-Paddel mitgenommen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.