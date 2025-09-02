Neonazi in Frauenkleidern plötzlich verschwunden

Die Causa Liebich ist vor allem deshalb so brisant, weil sie aktuell eine Debatte über das neue deutsche Selbstbestimmungsgesetz befeuert. Kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes hatte die bis dahin als Sven Liebich bekannte Person ihren Geschlechtseintrag und Vornamen ändern lassen. Der Verdacht steht seither im Raum, dass die Rechtsextremistin, die nun mit Lippenstift, goldenen Ohrringen und Oberteilen im Leopardenmuster auftritt, die Gesetzesänderung nur ausgenutzt habe, um die Justiz zu verhöhnen und ihre Haftbedingungen zu beeinflussen.