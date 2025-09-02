Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Neues Glück“

Nach Aus bei Ö3: Das ist jetzt Kratkys „Job“

Adabei Österreich
02.09.2025 22:00
Zum Ö3-Abschied wünschte die heimische Prominenz Kratky alles Gute.
Zum Ö3-Abschied wünschte die heimische Prominenz Kratky alles Gute.(Bild: Krone KREATIV/APA/ORF/HANS LEITNER, www.instagram.com/robert.kratky)

Für Millionen Hörer prägte Robert Kratky jahrelang das Bild von Ö3, galt als Genie, war Hassfigur. Gut zwei Wochen nach seinem Aus meldet der Ex-Moderator sich jetzt erstmals selbst zu Wort und verrät, dass er seinen Fans erhalten bleibt. Klar ist: Es wird „alles nicht mehr so intense ...“

0 Kommentare

Sein gesundheitlicher Zustand, aber auch die Diskussion über seine Gage hatten Kratky schwer zu schaffen gemacht, am Ende zum Aus beim ORF geführt. „Auf ärztliches Anraten, früher als geplant, beende ich somit meine Arbeit für das Hitradio Ö3 und den ORF, um meiner psychischen und körperlichen Gesundheit jenen Vorrang einzuräumen, der zuvor über fast vier Jahrzehnte ausschließlich meiner Arbeit galt“, schrieb der Moderator Mitte August auf seinem Instagram-Kanal. Das selbe Medium, über das er nun seine Zukunft zeichnet. 

Als Influencer will der 52-Jährige künftig seine Fans erreichen: „Was immer das Leben in Zukunft für mich bereit hält: Das Beste davon kriegst Du weiterhin ab & zu auf diesem Kanal.“ Was das genau sein werde, bleibt offen. Im zugehörigen Video springt Kratky aus Flugzeugen und Hubschraubern, fährt mit seiner Katze Auto, lässt sich tätowieren – und crasht am Ende mit dem Fallschirm in ein Feld. 

Lesen Sie auch:
Dieses Foto entstand Anfang Juni 2025 bei einer Reise nach Budapest mit Freunden. „Ich war nie ...
Krone Plus Logo
Hassfigur und Genie
Wie geht‘s Robert Kratky nach dem Ö3-Aus wirklich?
24.08.2025
Krone Plus Logo
So finden Sie Hilfe
Burnout-Falle: Darum tappte Robert Kratky hinein
15.08.2025
Jetzt ist es fix!
Dieses Team folgt im Ö3-Wecker auf Robert Kratky
25.08.2025

Seinen Fans scheint‘s zu gefallen: Tausende Likes und Kommentare zieren schon nach kurzer Zeit das Posting. Viele davon mit einer klaren Message an Kratkys Ex-Arbeitgeber: „Es tut mir so leid dich nicht mehr zu hören und deswegen höre ich ab sofort kein Ö3 mehr.“ 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Robert Kratky
ORFÖ3
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro Lombardi: „Bin extrem dünn geworden!“
„Extrem dünn geworden“
Sorge um Laura Maria Rypa nach Trennung von Pietro
„Sopranos“-Star Jerry Adler ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
Wurde 96 Jahre alt
Trauer um „Sopranos“-Star: Jerry Adler gestorben
Erotikmodel und DJane
Micaela Schäfer: „Habe 1,6 Millionen Schulden“
JLo wurde von Sicherheitskräften von Chanel abgewiesen und gab dann nebenan Tausende aus.
Wie bei „Pretty Women“
Chanel-Store ließ JLo nicht rein – sie rächte sich
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.205 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
152.184 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Ausland
Justizkrimi um jungen Red-Bull-Milliardär „Boss“
124.921 mal gelesen
Der Milliardärssohn soll mit seinem Ferrari den Motorradpolizisten mehr als 200 Meter ...
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2586 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Oberösterreich
Mann wollte Muslima Frankfurter in Mund stecken
1225 mal kommentiert
Am Gericht in Ried wird dem Mann der Prozess gemacht.
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1199 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...
Mehr Adabei Österreich
„Neues Glück“
Nach Aus bei Ö3: Das ist jetzt Kratkys „Job“
Auch Kritik zu Israel?
ESC-Sieger JJ „würde jeden Schritt genau so gehen“
Ende für fesches Paar
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
Nach 28 Jahren
RTL-Star Katja Burkard hat Hans Mahr geheiratet
Neradin, Kukident & Co
Alex Kristan würde für Silver-Ager-Produkte werben
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf