Nach Aus bei Ö3: Das ist jetzt Kratkys „Job“

Als Influencer will der 52-Jährige künftig seine Fans erreichen: „Was immer das Leben in Zukunft für mich bereit hält: Das Beste davon kriegst Du weiterhin ab & zu auf diesem Kanal.“ Was das genau sein werde, bleibt offen. Im zugehörigen Video springt Kratky aus Flugzeugen und Hubschraubern, fährt mit seiner Katze Auto, lässt sich tätowieren – und crasht am Ende mit dem Fallschirm in ein Feld.