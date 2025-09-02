Nach Aus bei Ö3: Das ist jetzt Kratkys „Job“

Für Millionen Hörer prägte Robert Kratky jahrelang das Bild von Ö3, galt als Genie, war Hassfigur. Gut zwei Wochen nach seinem Aus meldet der Ex-Moderator sich jetzt erstmals selbst zu Wort und verrät, dass er seinen Fans erhalten bleibt. Klar ist: Es wird „alles nicht mehr so intense ...“
Sein gesundheitlicher Zustand, aber auch die Diskussion über seine Gage hatten Kratky schwer zu schaffen gemacht, am Ende zum Aus beim ORF geführt. „Auf ärztliches Anraten, früher als geplant, beende ich somit meine Arbeit für das Hitradio Ö3 und den ORF, um meiner psychischen und körperlichen Gesundheit jenen Vorrang einzuräumen, der zuvor über fast vier Jahrzehnte ausschließlich meiner Arbeit galt“, schrieb der Moderator Mitte August auf seinem Instagram-Kanal. Das selbe Medium, über das er nun seine Zukunft zeichnet.
Als Influencer will der 52-Jährige künftig seine Fans erreichen: „Was immer das Leben in Zukunft für mich bereit hält: Das Beste davon kriegst Du weiterhin ab & zu auf diesem Kanal.“ Was das genau sein werde, bleibt offen. Im zugehörigen Video springt Kratky aus Flugzeugen und Hubschraubern, fährt mit seiner Katze Auto, lässt sich tätowieren – und crasht am Ende mit dem Fallschirm in ein Feld.
Seinen Fans scheint‘s zu gefallen: Tausende Likes und Kommentare zieren schon nach kurzer Zeit das Posting. Viele davon mit einer klaren Message an Kratkys Ex-Arbeitgeber: „Es tut mir so leid dich nicht mehr zu hören und deswegen höre ich ab sofort kein Ö3 mehr.“
