„Weiß, wie schwer es war!“ Antony wird emotional

Antony hat sich nach seiner Rückkehr zu Betis Sevilla emotional zu Wort gemeldet. Bis zum Deadline Day musste der Brasilianer warten, bis sein Wunsch zum spanischen Verein zu wechseln erfüllt wurde. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison war der 25-Jährige von Manchester United an Betis ausgeliehen. Bei seiner Vorstellung spricht Antony schließlich auch über seine schwierige Zeit bei United.