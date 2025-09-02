Ukraine will größte orthodoxe Kirche verbieten

Der Verlust des juristischen Status für die Kirche habe zur Folge, dass deren Gemeinden nicht mehr zentralisiert organisiert werden können. Das bedeutet Jelenskyj zufolge jedoch nicht, dass die Kirchgemeinden in eine andere Kirche übertreten müssten. „Der Staat jagt niemanden in die Orthodoxe Kirche der Ukraine oder irgendeine andere“, so der Behördenchef.