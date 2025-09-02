Kinderbetreuung: „Mama wird Kind schon schaukeln“

Kurz vor dem neuen Kindergartenjahr zeigt der Monitoring-Bericht über die elementare Bildung 2024/25 der Statistik Austria schwarz auf weiß: „Tirol kommt in der Kinderbetreuung kaum vom Fleck und hinkt den anderen Bundesländern weit hinterher. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist in keinem anderen Bundesland so wenig gegeben. Kurze Tagesöffnungszeiten und viel zu lange Schließzeiten zwingen Tiroler Familien zu einem kräfteraubenden Spagat“, führten die Grünen, LA Zeliha Arslan und NR Barbara Neßler, am Dienstag aus.