Doppelt hält besser: Zwei Neue für Sturm

Team-Abstellungen, dazu viele verletzte Spieler, Jürgen Säumel hatte heute Mittag einen überschaubaren Haufen beim Training. 21 Mann war er nur hoch. „Otar Kiteishvili kommt Mittwoch aus Georgien retour“, sagt der Sturm-Trainer, der den Spielmacher (Oberschenkel) ja länger nicht zur Verfügung haben wird. Im Training macht sich der Coach diese Woche ein Bild von jungen Spielern von Sturm II. Die Zweier testet am Donnerstag gegen den FAC, da wird Säumel ein paar Junge aus der Profiabteilung einsetzen.