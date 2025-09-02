Doppelt hält besser: Zwei Neue für Sturm

Heute Abend muss Sturm bei der UEFA die Nennliste für die Europa League abgeben. Zwei neue Namen stehen auch drauf: Nach Jeyland Mitchell (Feyenoord) verstärkte sich der Meister auch im Angriff. Maurice Malone kommt für etwa zwei Millionen Euro von der Austria. Damit ist das Transferprogramm abgeschlossen.
Team-Abstellungen, dazu viele verletzte Spieler, Jürgen Säumel hatte heute Mittag einen überschaubaren Haufen beim Training. 21 Mann war er nur hoch. „Otar Kiteishvili kommt Mittwoch aus Georgien retour“, sagt der Sturm-Trainer, der den Spielmacher (Oberschenkel) ja länger nicht zur Verfügung haben wird. Im Training macht sich der Coach diese Woche ein Bild von jungen Spielern von Sturm II. Die Zweier testet am Donnerstag gegen den FAC, da wird Säumel ein paar Junge aus der Profiabteilung einsetzen.
