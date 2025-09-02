Messer-Mann sorgte für Angst und Schrecken

Danach habe er in einem nahe gelegenen Schnellimbiss versucht, weitere Menschen mit einem Messer anzugreifen, sei aber von der Kundschaft verjagt worden. In der Fußgängerstraße habe er dann zwei Menschen durch Schläge mit einem Stock im Gesicht verletzt, so der Staatsanwalt. Eintreffende Polizisten forderten ihn auf, seine Waffen – zwei Messer und einen Schlagstock – niederzulegen, was der Mann aber nicht tat. Auf einem von der Zeitung „Le Parisien“ geteilten Video ist zu sehen, wie die Beamten den Angreifer niederschießen, als er Anstalten macht, sich auf die Polizisten zuzubewegen.