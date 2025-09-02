Tennis-Ass wendet sich emotional an Trophäen-Diebe

Tennis-Ass Sorana Cirstea hat auf Social Media mit einem besonderen Aufruf für Aufsehen gesorgt. Sie hat sich nämlich an jene Diebe gewandt, die ihr eine spezielle Trophäe geraubt haben und sie zurückgefordert. „Sie hat KEINEN materiellen Wert, nur einen sentimentalen“, appelliert die Rumänin.
Kurz nach einem ihrer größten sportlichen Erfolge folgte der große Schock! Vor Kurzem hat sich Cirstea den Turniersieg in Cleveland gesichert – es ist erst der dritte Einzeltitel für die 35-Jährige auf der WTA-Tour. Der Turnier-Erfolg in den USA gilt damit als ein Highlight ihrer Tennis-Karriere.
Doch so sehr sie sich auch über die Trophäe freute – jetzt ist sie den Pokal schon wieder los. Freiwillig hat sie die Auszeichnung aber nicht abgegeben – Diebe sind in ihr Hotelzimmer eingebrochen und haben sie entwendet. Die Rumänin ist am Boden zerstört.
Ein emotionaler Aufruf
In einer emotionalen Nachricht in den sozialen Netzwerken appelliert Cirstea deshalb an die Diebe: „Wer auch immer meine Cleveland-Trophäe aus Zimmer 314 im The Fifty Sonesta Hotel gestohlen hat, bitte gebt sie zurück! Sie hat KEINEN materiellen Wert, nur einen sentimentalen! Das würde sehr geschätzt werden. Danke, Sorana.“
Ob der Aufruf am Ende von Erfolg gekrönt ist, wird sich zeigen. Aber die Hoffnung stirbt jedenfalls zuletzt ...
