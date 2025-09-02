Kammer will Hundeverbot auf steirischen Almen

Tiefe Trauer herrscht derzeit in der Schladming Dachstein-Region. Wie berichtet, wanderte am Sonntag ein Wiener Ehepaar (82, 85) mit seinem Hund von der Türlwandhütte Richtung Austriahütte, welche im Almgebiet Ramsau am Dachstein liegt. Kurz vor dem Ziel trafen sie auf eine Herde Mutterkühe, welche durch den mitgeführten Hund in Panik geraten sein dürften und auf das Ehepaar losgingen.