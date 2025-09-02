Kammer will Hundeverbot auf steirischen Almen

Lokalmatadorin Jessica Pegula steht im Halbfinale
US Open
Ein Wiener Ehepaar wurde kürzlich von Mutterkühen angegriffen, der Mann (85) starb. Nun diskutieren Fachleute, ob man die Haustiere von den Wanderwegen verbannen sollte. Die Landwirtschaftskammer fordert das sogar!
Tiefe Trauer herrscht derzeit in der Schladming Dachstein-Region. Wie berichtet, wanderte am Sonntag ein Wiener Ehepaar (82, 85) mit seinem Hund von der Türlwandhütte Richtung Austriahütte, welche im Almgebiet Ramsau am Dachstein liegt. Kurz vor dem Ziel trafen sie auf eine Herde Mutterkühe, welche durch den mitgeführten Hund in Panik geraten sein dürften und auf das Ehepaar losgingen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.