Nach Hochzeit hatte er 18 Kilogramm abzuspecken

Vor der am Donnerstag in Liverpool beginnenden Weltmeisterschaft im Olympischen Boxen hatte der Braunauer Ahmed Hagag mit seinem Gewicht zu kämpfen, nahm das Schwergewicht just nach seiner Hochzeit (auch verletzungsbedingt) 18 Kilo zu.
Vor zwei Jahren fand in der M&S Bank Arena in Liverpool der Eurovision Song Contest statt, ab morgen fliegen dort aber die Fäuste. Denn erstmals geht unter dem neuen Weltverband „World Boxing“ die Weltmeisterschaft im olympischen Boxen über die Bühne. Mittendrin statt nur dabei: Das Braunauer Schwergewicht Ahmed Hagag, das nach Platz fünf vor zwei Jahren bei seiner zweiten Weltmeisterschaft eine Medaille anstrebt.
