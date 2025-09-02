Nach Hochzeit hatte er 18 Kilogramm abzuspecken

Vor zwei Jahren fand in der M&S Bank Arena in Liverpool der Eurovision Song Contest statt, ab morgen fliegen dort aber die Fäuste. Denn erstmals geht unter dem neuen Weltverband „World Boxing“ die Weltmeisterschaft im olympischen Boxen über die Bühne. Mittendrin statt nur dabei: Das Braunauer Schwergewicht Ahmed Hagag, das nach Platz fünf vor zwei Jahren bei seiner zweiten Weltmeisterschaft eine Medaille anstrebt.