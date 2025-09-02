Perfekte Firmenübergabe: Tradition in neuen Händen

Mit nur einer Schleifmaschine gründete Johann Sappl 1958 sein Bodenlegergeschäft in Bad Häring. 67 Jahre später wurde aus einem kleinen Familienbetrieb ein mittelständisches Unternehmen (siehe dazu auch Daten & Fakten rechts). Bereits die dritte Generation ist nun im Familienunternehmen in der Geschäftsführung bei Sappl Wohnkultur tätig.