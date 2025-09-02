Perfekte Firmenübergabe: Tradition in neuen Händen

Lokalmatadorin Jessica Pegula steht im Halbfinale
Ein Schicksalsschlag ließ das Unternehmen Sappl Wohnkultur rasch handeln. Die Firmenübergabe klappte reibungslos. Dass dies nicht immer der Fall ist und wo die Probleme liegen, weiß die Tiroler Wirtschaftskammer. Die „Krone“ kennt die Details.
Mit nur einer Schleifmaschine gründete Johann Sappl 1958 sein Bodenlegergeschäft in Bad Häring. 67 Jahre später wurde aus einem kleinen Familienbetrieb ein mittelständisches Unternehmen (siehe dazu auch Daten & Fakten rechts). Bereits die dritte Generation ist nun im Familienunternehmen in der Geschäftsführung bei Sappl Wohnkultur tätig.
