Von Mietbetrüger geneppt: „Es wirkte alles echt“

Eigentlich hatte der Software-Entwickler Matthias Küblböck alles richtig gemacht: Nachdem er auf der Onlineplattform seine vermeintliche Traumwohnung entdeckt und besichtigt hatte, überprüfte er gemeinsam mit seiner Familie die Website des Immobilienbüros, den Maklervertrag, und fand auch einen entsprechenden Firmenbucheintrag. Als er die Kaution von 2100 Euro – also die vierfache Monatsmiete – auf ein Konto einer heimischen Bank überweisen sollte, zögerte Küblböck nicht lange.