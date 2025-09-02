Von Mietbetrüger geneppt: „Es wirkte alles echt“

Stinksauer ist ein junger Linzer! Der 26-Jährige suchte in Urfahr eine Wohnung und fand auf einer großen Onlineplattform tatsächlich ein Traumangebot: 75 Quadratmeter für 540 Euro monatlich. Doch das vermeintliche Super-Schnäppchen erwies sich als Mietbetrug. Nachdem das Opfer 2100 Euro Kaution überwiesen hatte, verschwand der Gauner.
Eigentlich hatte der Software-Entwickler Matthias Küblböck alles richtig gemacht: Nachdem er auf der Onlineplattform seine vermeintliche Traumwohnung entdeckt und besichtigt hatte, überprüfte er gemeinsam mit seiner Familie die Website des Immobilienbüros, den Maklervertrag, und fand auch einen entsprechenden Firmenbucheintrag. Als er die Kaution von 2100 Euro – also die vierfache Monatsmiete – auf ein Konto einer heimischen Bank überweisen sollte, zögerte Küblböck nicht lange.
