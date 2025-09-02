Kocher: Lohnabschlüsse unter Inflation „sinnvoll“

Dienstleistungs- und Energiepreise seien die entscheidenden Treiber, so Kocher in der ZiB 2 am Dienstagabend. „Es ist klar, dass der Haupteffekt, den wir jetzt sehen, das Auslaufen der Strompreisbremse ist.“ Er selbst könne aber keine Entscheidungen treffen: Die OeNB habe vor allem eine „europäische Verantwortung“ und könne nationalen Initiativen nur anregen, erklärte der Gouverneur gleich zu Beginn des Gesprächs.