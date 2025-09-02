Staatssekretärin sanierte Büro um rund 20.000 Euro

Längere Regierungsbank und neuer Flair

Für sie alle mussten bekanntlich nicht nur zusätzliche Zentimeter auf der Regierungsbank her, sondern freilich auch Büroräumlichkeiten. Und die dürften, zumindest wenn es nach den Sekretären geht, nicht immer allen Anforderungen entsprochen haben. So musste offenbar etwa das Büro der ÖVP-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner im Regierungsgebäude am Stubenring aufwändig renoviert werden. Wie es aus dem Sekretariat auf Anfrage der „Krone“ heißt, beliefen sich die Kosten auf rund 20.000 Euro.