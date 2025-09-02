ÖTTV-Team besiegt Polen im Olympia-Mixed-Format

Polcanova: „Bin noch nicht wettkampfbereit!“

Als Zuschauerin dabei war Sofia Polcanova, bei der Europameisterin wurden Hüftprobleme wieder akut. „Ich habe in der Reha eine große Entwicklung gemacht, bin aber noch nicht wettkampfbereit“, sagte Polcanova am Tag vor ihrem 31. Geburtstag im ORF-Gespräch. Nach einem 2020 operierten Labrum-Einriss käme der Verschleiß in der Hüfte in Schüben, dazu käme ein Knochenmarksödem und eine Zyste. Ihr Ziel ist das Antreten Ende September beim China Smash.