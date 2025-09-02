Warum die Inflation so hartnäckig hoch bleibt

Eine Inflationsrate von 4,1 Prozent trifft die Regierung auf ihrer Klausur wie die nächste Hiobsbotschaft. Die Gründe für die Teuerung bleiben strukturell die gleichen, Energie und Dienstleistungen sind Treiber. Jetzt stehen harte Lohnverhandlungen bevor. Die „Krone“ erklärt, warum die Teuerung gerade in einem Strudel gefangen ist.
Selbst viele Wirtschaftsexperten waren vom Ausmaß der Teuerung überrascht. Laut Schnellschätzung der Statistik ist sie im August von 3,6 auf 4,1 Prozent gestiegen. Haupttreiber sind und bleiben die hohen Energiepreise, die im Jahresvergleich um 5,9 Prozent nach oben gingen, das liegt einerseits an steigenden Stromkosten als auch an den Treibstoffpreisen. Seit Anfang des Jahres ist wegen des Auslaufens der Strompreisbremse die Inflation bei Energie gestiegen. Nun steigen auch die Arbeitspreise.
