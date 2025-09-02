Vorteilswelt
„Feind besiegen“

Generalstab: Israel hat Operation Gaza begonnen

Außenpolitik
02.09.2025 21:29
Menschen fliehen mit ihrem ganzen Hab und Gut aus Gaza-Stadt in Richtung Süden.
Menschen fliehen mit ihrem ganzen Hab und Gut aus Gaza-Stadt in Richtung Süden.(Bild: AFP/EYAD BABA)

Israels Generalstabschef Ejal Zamir hat bei einem Treffen mit Reservisten eine Verstärkung und Intensivierung des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen angekündigt.

„Wir haben die Bodenoperation in Gaza bereits begonnen“, erklärte er. „Wir dringen bereits in Gebiete vor, die wir noch nie zuvor betreten haben.“ Die Hamas werde sich nirgendwo verstecken können, betonte Zamir. „Wir werden den Krieg nicht beenden, bis wir diesen Feind besiegt haben.“

Das Militär hatte am Dienstag mit der Einberufung von zusätzlichen Reservisten begonnen. Zuvor war bereits die Einberufung von 60.000 Reservisten zur Einnahme der Stadt Gaza angekündigt worden.

Zelte von Vertriebenen entlang der Uferpromenade von Gaza-Stadt sind neben den Trümmern ...
Zelte von Vertriebenen entlang der Uferpromenade von Gaza-Stadt sind neben den Trümmern zerstörter Gebäude zu sehen.(Bild: AFP/EYAD BABA)

Mehrere Hundert Reservisten wollen Einberufung verweigern
Eine Gruppe von knapp 400 Reservisten kündigte israelischen Medienberichten zufolge am Dienstag an, einer möglichen Einberufung nicht Folge zu leisten. „Wir weigern uns, an (Benjamin) Netanyahus illegalem Krieg teilzunehmen, und sehen es als patriotische Pflicht an, dies zu verweigern und von unseren Führern Rechenschaft zu verlangen“, sagte einer von ihnen. Die geplante Besetzung der Stadt Gaza gefährde nicht nur das Leben der Soldaten, sondern auch das der israelischen Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas.

Israels Generalstabschef Eyal Zamir hat zum Teil andere Ansichten als Ministerpräsident Benjamin ...
„Plan führt uns hin“
Generalstabschef warnt vor Gaza-Militärverwaltung
01.09.2025
„Harte Sanktionen“
Belgien will Palästinenserstaat anerkennen
02.09.2025

Militärsprecher: Evakuierung Gazas ist unvermeidlich
Der arabischsprachige Militärsprecher wandte sich über einen Post auf der Plattform X an die Bevölkerung von Gaza. Die Evakuierung der Stadt sei unvermeidlich, hieß es darin. Im Süden des Gazastreifens würden Zelte und eine Wasserleitung vorbereitet.

Gaza
Wladimir Putin betont, Russland habe keine Einwände gegen einen EU-Beitritt der Ukraine.
Putin an die EU:
Russland ist nicht gegen den Beitritt der Ukraine
Laut einem jetzt veröffentlichten Bericht der Deutschen Bahn wäre das Zugunglück in Bayern 2022 ...
Interner Bericht:
Zugunglück in Bayern mit fünf Toten war vermeidbar
Österreichs Wälder kämpfen unter anderem mit längeren Trockenperioden und dem Borkenkäfer ...
Aktuelle Entwicklungen
„Der klimafitte Wald ist ein bunter Wald“
In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Aus „Faymann-Zeiten“
„Feind besiegen"
Generalstab: Israel hat Operation Gaza begonnen
„Feind besiegen“
Alle Orte im Überblick
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
Heinrich Neisser
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
Alle Orte im Überblick
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
Kurz vor Kommunalwahl
Tod von sechs AfD-Politikern sorgt für Aufsehen
