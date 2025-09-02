Überraschung

Thomas Müller trainiert wieder beim FC Bayern!

Fußball
02.09.2025 20:35
0 Kommentare

Thomas Müller ist zurück an der Säbener Straße! Ausgestattet mit der Trainingskleidung seines Herzensvereins absolvierte der Ex-Münchner eine Einheit, um sich während der Länderspiel-Pause beim FC Bayern fit zu halten.

Weitere Videos
Ex-Schiedsrichter Thomas Steiner, Moderator Hannes Steiner, Fußball-Legende Andy Ogris und ...
Gelb-Rot Fussball-Talk
Pfiff und Biss: Ex-Schiri Steiner und Andy Ogris
Sport-Talks
Nach Blitz-Rauswurf
„Beispiellos!“ Ten Hag tritt gegen Leverkusen nach
Fußball
Simon Rolfes entließ Erik ten Hag nach nur zwei Spieltagen.
Ten Hag muss gehen
Leverkusen-Boss Rolfes gesteht sich Fehler ein
Fußball
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf