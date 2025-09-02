Wiener Austria sucht den violetten Goalgetter

Trainer Helm muss in Länderspiel-Pause Lösungen finden

Da ist die Austria nun auf Kurs, obwohl die beiden Verkäufe sportlich natürlich extrem schmerzen (weitere Transfers sind nicht geplant!), kaum zu ersetzen sein werden. Alleine in der letzten Saison steuerte das Duo 42 Scorer-Punkte bei. Der angezählte Trainer Stephan Helm, der nach dem Altach-Sieg mit großer Wahrscheinlichkeit auch am 14. September bei Sturm auf der Bank sitzen und da schon erstmals auf Malone treffen wird, muss in der Länderspiel-Pause Lösungen finden …