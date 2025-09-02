Gündogan wechselt von ManCity zu Galatasaray!

Überraschung um Mick: lukratives Angebot abgelehnt
Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan wechselt ablösefrei von Manchester City zu Galatasaray Istanbul!
Der 34-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag mit einem Nettogehalt von 4,5 Millionen Euro pro Spielzeit.
Wiedersehen mit Leroy Sané
Beim türkischen Topklub trifft Mittelfeldspieler Gündogan auf seinen Landsmann Leroy Sané, der Stürmer war im Sommer vom FC Bayern an den Bosporus gewechselt.
In der Champions League wird Galatasaray am 28. Jänner bei Manchester City gastieren.
