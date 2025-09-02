„Haben es zerstört“
Trump: US-Streitkräfte schießen auf „Drogenboot“
US-Streitkräfte haben nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf ein aus Venezuela kommendes Boot geschossen. Dabei soll es sich um einen Drogenfrachter des organisierten Verbrechens gehandelt haben.
Sie „haben ein Boot abgeschossen. Ein Boot mit Drogen, viele Drogen in diesem Boot“, sagte Trump, der kürzlich Kriegsschiffe in die Region entsandt hatte, am Dienstag im Weißen Haus. „Also haben wir es zerstört.“
Trump erklärte, die USA hätten den Schlag in der südlichen Karibik durchgeführt. Der US-Präsident verzichtete am Dienstag während einer Pressekonferenz auf weitere Angaben zu dem Einsatz.
Außenminister Marco Rubio sagte auf X, das Schiff werde von einer „ausgewiesenen narco-terroristischen Organisation“ betrieben. Die Pressestelle der venezolanischen Regierung reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu der Ankündigung.
