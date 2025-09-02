Vorteilswelt
Nur 9% erhalten Hilfe

Jeder 7. Mensch leidet an psychischen Problemen

Österreich
02.09.2025 13:10
Depressionen und Angstzustände sowie ADHS sind besonders häufig.
Depressionen und Angstzustände sowie ADHS sind besonders häufig.(Bild: hikrcn - stock.adobe.com)

Weltweit leben nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mehr als eine Milliarde Menschen mit einer psychischen Störung. Das ist fast jeder siebte Mensch. 

  • Depressionen und Angstzustände machten den größten Teil der psychischen Störungen aus – geschätzt etwa zwei Drittel aller Fälle. Frauen sind davon etwas stärker betroffen.
  • Bei Männern gebe es mehr Fälle von Aufmerksamkeitsdefizit- bzw. Hyperaktivitätsstörung (ADHS).
  • Schizophrenie betrifft einen von 200 erwachsenen Menschen, eine bipolare Störung einen von 150.
  • Mehr als jeder einhundertste Todesfall weltweit geht auf Suizid zurück, und auf jeden Suizid kämen 20 Suizid-Versuche, heißt es in dem WHO-Bericht über die mentale Gesundheit weltweit.
Nur neun Prozent der Betroffenen weltweit werden angemessen versorgt. In Ländern mit niedrigen Einkommen gebe es für 100.000 Einwohner meist kaum mehr als eine Fachperson für mentale Gesundheit – verglichen mit 60 in Ländern mit hohen Einkommen.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
