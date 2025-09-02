Strabag-Eigentümer sollen weitere Milliarde zahlen

Hintergrund des Rechtsstreits ist die Beteiligung der Rasperia, die zumindest früher dem Oligarchen Oleg Deripaska zugerechnet wurde, an der Strabag. Im Zusammenhang mit EU-Sanktionen gegen Deripaska im Frühjahr 2022 war seine Gesellschaft, die seinerzeit knapp 28 Prozent der Strabag-Aktien hielt, jedoch im Baukonzern de facto entmachtet worden. Rechtsmittel des russischen Aktionärs dagegen scheiterten vor österreichischen Gerichten. Auch ein geplantes Tauschgeschäft, bei dem die Raiffeisen Russland den Strabag-Anteil der Rasperia kaufen und als Sachdividende an die RBI ausschütten wollte, war im Vorjahr wegen Sanktionsrisiken geplatzt.